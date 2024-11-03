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Керманич Карпат прокоментував перемогу над Лівим Берегом.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги львівські Карпати на власному полі переграли київський Лівий Берег.

Карпати — Лівий Берег 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Владислав Лупашко прокоментував виступ власних підопічних.

"Вважаю, що до забитого гола ми створювали моменти, було багато дотиків у штрафному майданчику суперника, що не властиво суперникам Лівого Берега. Пам’ятаємо, що Шахтар дуже мало створив, Поліссю взагалі пощастило зіграти з ними внічию, а Зоря спірно виграла свій матч.

Лівий Берег дуже сильно грає в обороні, намагається контратакувати. Їм не потрібен м’яч, вони грають другим номером і найменше в лізі контролюють м‘яч. Через це вони є однією з найнебезпечніших команд в контратаках. Ми створювали небезпеку біля воріт гостей, але не могли забити м’яч.

Відсутність Бруніньйо? Він отримав травму та не зміг нам сьогодні допомогти.

Те, що ми завершили свій шлях у Кубку України — це погано. Адже це важливо для вболівальників і фанатів. Насамперед ми пройшли важкуватий шлях через те, як були розподілені ігрові дні. Загалом ми вийшли з цієї ситуації та вважаю, що набрались досвіду. Якщо були складнощі, то досить суттєві.

Проте після цього періоду ми стали досвідченішими в таких моментах, як належним чином підводити себе під такий розклад матчів.

Наступного тижня ми гратимемо проти команди, яка йде на верхівці турнірної таблиці, Олександрії. Маємо провести іспит для себе. Дуже часто ми чули те, що не можна грати першим номером, що наші гравці не здатні на це, що дебютант УПЛ не може себе позиціонувати як команда, яка грає першим номером та хоче домінувати з першої до останньої хвилини.

Я відчував, що на початку втрачалась віра в нашу роботу та ідеї. Не від футболістів чи керівництва, а від людей, які осторонь.

Якщо оцінювати результат на табло в матчах проти Динамо та Шахтаря, то він був негативним. Але якщо подивитися на якість гри та на те, як ми провели ці матчі. Ми були дуже не готові, а наш рівень був набагато нижчим, аніж сьогодні. Ми проводили матчі в нашому стилі, із нашими вимогами і бачили наші слабкості. Через них ми стали сьогодні сильнішими.

Ці матчі проти Шахтаря та Динамо не були невдалими, як багато хто вважав. Ми бачили ці моменти, які потрібно покращувати. Після матчів хлопці були задоволені тим, що забивали голи у ворота киян та донеччан, що вони змушували гравців збірної України бити м’ячі по аутах після нашого пресингу. Це все внесок у побудову тієї команди і того клубу, який ми хочемо. Матч проти Олександрії, команди, яка ще не програвала, ми будемо грати сміливо.

Хочу сказати, що все буває вперше. Ми маємо їхати туди та грати з позиції сили", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у Олександрії.