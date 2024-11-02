Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 2 листопада 2024 року.
Карпати - Лівий Берег, ФК Карпати Львів
02 листопада 2024, 20:18
Львівські Карпати у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграв Лівий Берег (3:0).
Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 71 хвилині результативним ударом відзначився Підлепенец. Через чотири хвилини Очеретько реалізував пенальті та подвоїв перевагу "левів".
Остаточну крапку у матчі поставив Чачуа на першій компенсованій хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Лівий Берег у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Карпати — Лівий Берег 3:0
Голи: Підлепенець, 71, Очеретько, 75 (пен.), Чачуа, 90+1.
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько (Тлумак, 90+2), Альварес, Чачуа (Кузик, 90+3) — Підлепенець (Стеніо, 86), Ігор (Костенко, 86), Шах (Устименко, 69).
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Самар, Шаповал — Дедух, Банада (Приходько, 79), М. Когут (І. Когут, 62) — Синиця (Галас, 62), Кобзар (Сухоручко, 46), Сіднней (Войцеховський, 79).
Попередження: Шаповал, Дедух.