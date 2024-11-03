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Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар обіграв одеський Чорноморець на Арені Львів.

Шахтар — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власних підопічних.

"Те, які футболісти гратимуть з Янг Бойз, я ще остаточно не вирішив, я розмірковую над цим. Як я казав минулого разу, ми провели два матчі, здається, за чотири дні — мали і матимемо в майбутньому дуже важкий графік, тому здійснили цю ротацію.

І я маю сказати, що всі хлопці, які грали, виступили дуже добре, показали чудову енергію та дисципліну, дотримувалися всіх футбольних принципів, які я хочу бачити під час гри.

І сьогодні ми також провели кілька замін — вони дуже добре спрацювали. Тому я дуже пишаюсь всіма своїми футболістами, бо завжди нелегко увійти в ритм, коли ти певний час не виходиш на поле, але ми зіграли так, як готувались, тож я не був здивований, але був дуже радий це бачити. І я думаю, розглядаючи цю гру, що ми домінували від перших хвилин.

Єдине, на що я можу поскаржитись, це те, що, можливо, ми мусимо забивати більше голів, випереджати суперника, ухвалювати кращі рішення в останній третині поля. Мали один необережний момент у першому таймі, але, насправді, це все.

Концентрація була на досить високому рівні й енергія була на висоті, і я дуже задоволений тим, що побачив сьогодні. А що ми будемо робити, граючи з Янг Бойз, яких футболістів задіємо? Що ж, приємно бачити, що вони всі готові, що ми маємо багато варіантів. Завтра я про це подумаю, бо аналізуватиму наступного суперника, адже сьогодні моя увага була цілковито на цій грі.

Ми йдемо крок за кроком, від матчу до матчу. І, як я казав минулого разу, ніколи не думаю на дві гри вперед, навіть не дивлюсь відео цього суперника — я фокусуюсь тільки на сьогоднішній грі.

Цей вечір був для нас більш важливий, бо, якщо ти хочеш чогось досягти, спершу маєш концентруватися на поточному моменті. І я побачив цю увагу, цю енергію та цю концентрацію у моєї команди сьогодні. Тому завтра подумаємо про Янг Бойз і будемо готуватись.

Можливо, наступну гру я проведу без нападника взагалі — таке може бути. Траоре грав у минулому матчі два дні тому, Сікан був свіжий, тому він вийшов в старті. Ви могли бачити, що йому треба було увійти у відповідний ритм, бо він був відсутній тривалий час. Егіналду мав свіжу енергію, і це було щось нове сьогодні — випустити свіжого гравця, свіжого нападника.

Я знаю, що він також може грати лівого та центрального нападника, тож для нього це не нова позиція, бо ми так робили кілька разів — не тільки в міжсезоння, а й під час офіційних матчів. Тому є варіанти, я шукаю конкретну деталь, конкретні якості гравця, які, на мою думку, необхідні у відповідний момент, щоб змінити ритм або переграти суперника.

Це причина такої зміни, і я думаю, що він проявив себе непогано", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме луганську Зорю.