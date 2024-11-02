Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 2 листопада 2024 року.

Донецький Шахтар у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграв одеський Чорноморець (2:1).

Команда Маріно Пушича відкрила рахунок на 18 хвилині зусиллями Олександра Зубкова, але через дві хвилини "моряки" відігралися завдяки голу Артема Габелка.

Переможний для "гірників" м'яч був забитий на другій компенсованій хвилині до першого тайму, а його автором став Артем Бондаренко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Чорноморець у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Чорноморець 2:1

Голи: Зубков, 18, Бондаренко, 45+2 — Габелок, 20.

Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков — Зубков, Сікан (Егіналду, 69), Невертон.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисіль — Білошевський — Кайо (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильєв, 77), Габелок (Єрмаков, 67), Янаков (Калина, 85) — Хобленко (Попов, 68).