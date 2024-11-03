Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець поступився донецькому Шахтарю на Арені Львів.

Шахтар — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власних підопічних.

"Уся команда сьогодні відпрацювала. Грали сьогодні, як Шахтар проти Арсеналу — проти м’яча, багато в захисті перебудовувались. Були моменти, але така нервова була гра, до останньої хвилини намагалися хоча б здобути нічию.

Я вдячний хлопцям. Після таких матчів ми можемо побачити наші помилки, над чим працювати, моменти, які ще треба відпрацьовувати в атаці.

Дуже багато помилок у простих ситуаціях. Але рівень суперника кращий, у них бразильці приймають м’яч на ніс і спокійно його опускають на землю. Це рівень. Ми могли зіграти за рахунок дисципліни, правильної організації гри, насамперед в перебудові у захисті", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме полтавську Ворсклу.