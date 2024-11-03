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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та житомирське Полісся.

Олександрія та житомирське Полісся зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на Ніці.

Руслан Ротань, після перемоги над петровським Інгульцем (2:1), залучив до стартового складу Козака в центрі поля.

Імад Ашур, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Кудрика в рамці воріт, тоді як Сарапій гратиме в центрі оборони, а Крушинський та Бабенко розташуються в центрі поля. Пайшао очолить атаку.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Джевані.

Запасні: Долгий, Ковалець, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Шостак.



Полісся: Кудрик — Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков — Крушинський, Бабенко, Лєднєв — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Волинець, Сунцов, Майсурадзе, Мельниченко, Мустафаєв, Таллес Коста, Йока, Шастал, Брістрич, Луїфер, Венделл.



Гра Олександрія — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.