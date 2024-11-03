Україна

Наразі фахівець без роботи.

Депортіво з Ла-Коруньї веде переговори з Фабіо Каннаваро щодо можливої роботи на посаді головного тренера, повідомляє Relevo.

Депортіво перебуває на 17 місці Сегунди. Каннаваро хочуть запросити тому, що він допоміг уникнути Удінезе вильоту із Серії А минулого сезону.

В Удінезе Фабіо працював з квітня по червень цього року. Також раніше Каннаваро тренував Беневенто, збірну Китаю, Гуанчжоу, Аль-Наср і Тьяньїнь.

Після Каннаваро Удінезе призначив на посаду головного тренера команди Косту Руняїча.