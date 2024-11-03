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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та петровський Інгулець.

Київське Динамо та петровський Інгулець зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, у порівнянні з нічиєю проти донецького Шахтаря в Класичному (1:1), залучив до стартового складу Біловара в центрі оборони, тоді як Шапаренко розташується в опорній зоні, а Караваєв гратиме праворуч в атаці.

Василь Кобін, після поразки від Олександрії (1:2), використав із перших хвилин Пушкарьова та Малиша в обороні, тоді як Петько гратиме в опорній зоні, а Кисленко розташується на вістрі атаки.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Рубчинський, Андрієвський, Малиш, Герреро, Брагару, Михайленко.



Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Вілівальд, Малиш, Мисик — Петько — Білоцерковець, Волохатий, П’ятов, Могильний — Кисленко.

Запасні: Жилкін, Дубілей, Лосенко, Резепов, Шершень, Сидоренко, Сітало, Козиренко, Лісняк, Сад, Чабан.



Гра Динамо Київ — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.