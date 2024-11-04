Україна

Коментар гравця київської команди.

Захисник Динамо Тарас Михавко поділився враженнями від домашнього поєдинку з Інгульцем, у якому динамівці перемогли з рахунком 5:2.

"Звісно, емоції після матчу позитивні, адже ми перемогли. Ми знали, що Інгулець буде серйозно на нас налаштовуватись, як і кожен інший суперник. Очікували хорошої гри, боротьби на полі – так і вийшло. Ми задоволені результатом.

Автогол? Я навіть не "зрізав" м'яч у ворота, просто після прострілу чи удару м’яч влучив мені у ліве коліно. Я навіть не намагався вибити його, просто стояв на ногах – це був, скоріше, рикошет.

Особисто для мене це негативна ситуація. Якби це сталося одного разу – ще нічого страшного, а втретє – це не дуже приємно. Хоча, епізоди, коли м’яч не летів у площину воріт, а після мого торкання змінив траєкторію, були лише двічі – з Оболонню і сьогодні. А ще одного разу – у матчі з Кривбасом — м’яч і так летів у ворота, я його лише зачепив на лінії. Повторюся, для мене це неприємно, але я не опускатиму руки, а продовжу працювати, щоб надалі таких помилок не було.

Партнери підтримують, але, буває, й жартують – кажуть, що конкурую з Ванатом (посміхається). Сподіваюся, надалі усе буде добре", — сказав Михавко.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Інгулець.