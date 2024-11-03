Україна
03 листопада 2024, 19:52
Динамо Київ із дублем Ваната розібралось з Інгульцем у матчі з двома автоголами
Команда Олександра Шовковського продовжує активну участь у чемпіонських перегонах на передових позиціях.
Динамо Київ — Інгулець, фото УПЛ
03 листопада 2024, 19:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Інгулець 5:2
Голи: Ванат, 4, 44, Кабаєв, 25, С-Н. Малиш, 39 (авт.), Шапаренко, 73 — Кисленко, 34, Михавко, 57 (авт.)
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко (Михайленко, 80) — Караваєв (Рубчинський, 72), Буяльський (Ярмоленко, 72), Кабаєв (Волошин, 80) — Ванат (Герреро, 85).
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов (Дубілей, 71), Вілівальд, С-Н. Малиш, Мисик — Петько (Лісняк, 46) — Білоцерковець, Волохатий, П’ятов (Козиренко, 79), Могильний (Чабан, 82) — Кисленко (Сітало, 71).
Попередження: Пушкарьов, Мисик