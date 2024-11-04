Полтавська Ворскла у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги поступилась ковалівському Колосу (0:1).

Команди провели рівний перший тайм із мінімальною кількістю гольових моментів, а в другій половині гри долю протистояння вирішила помилка одного із захисників колективу Юрія Максимова.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Колос у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Колос 0:1
Гол: Салабай, 69

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук (Ізотов, 89), Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Нестеренко, 46) — Ієде, Ковталюк (Ндукве, 46).

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков (Гусол, 74), Дієго (Салабай, 58), Велетень (Алефіренко, 74) — Болівар (Безбородько, 88).

Попередження: Корнієнко, Крупський — Дієго, Поправка, Краснічі