Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 3 листопада 2024 року.
Ворскла — Колос, фото УПЛ
04 листопада 2024, 08:20
Полтавська Ворскла у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги поступилась ковалівському Колосу (0:1).
Команди провели рівний перший тайм із мінімальною кількістю гольових моментів, а в другій половині гри долю протистояння вирішила помилка одного із захисників колективу Юрія Максимова.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Колос у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Ворскла — Колос 0:1
Гол: Салабай, 69
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук (Ізотов, 89), Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Нестеренко, 46) — Ієде, Ковталюк (Ндукве, 46).
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков (Гусол, 74), Дієго (Салабай, 58), Велетень (Алефіренко, 74) — Болівар (Безбородько, 88).
Попередження: Корнієнко, Крупський — Дієго, Поправка, Краснічі