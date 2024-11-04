Україна

Керманич Ворскли прокоментував поразку від Колосу.

Полтавська Ворскла напередодні поступилась ковалівському Колосу в домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"У середу грали проти Динамо 120 хвилин, а сьогодні не вистачило тієї свіжості, яка була на кубковому матчі. Через це у багатьох футболістів ноги не бігали.

Треба розуміти, що багато молодих гравців ще мають підвищувати якість гри, адже клас є класом. У матчі проти Колоса хотіли чіплятися за м'яч, але щось не виходило.

Ми ж зараз не можемо щось змінити. Граємо з тими гравцями, які є. Дивишся на лаву запасних і не знаєш, кого випускати. Зараз вже граємо так, як є.

Корнієнка спробували на новій позиції. Він добре себе проявляв, але заробив жовту картку. Були змушені його міняти, аби не ризикувати.

Ще раз повторюю: ми працюємо з тими гравцями, які є. Тому багато помилок", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в одеського Чорноморця.