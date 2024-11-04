Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Поліссям.

Олександрія напередодні обіграла житомирське Полісся в домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Тепер команди будуть інакше налаштовуватись на нас, тому що на старті вони все-таки недооцінювали. Зараз будуть налаштовуватися, як на лідера.

Тому ми повинні до цього бути готові, і ще більше працювати на тренуваннях. Відпочинок тепер буде аж узимку", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія прийматиме львівські Карпати.