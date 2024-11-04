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Керманич Полісся прокоментував поразку від Олександрії.

Житомирське Полісся напередодні поступилось Олександрії в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Цей епізод із пропущеним голом вирішив долю гри. По грі можу хлопцям тільки подякувати, бо сьогодні була відданість у всіх епізодах. Сьогодні було протистояння з важким суперником, але, на мою думку, було дуже багато епізодів і відрізків матчу, де ми отримували величезну перевагу за рахунок і пресингу, який ми робили, і за рахунок того, як віддано йшли в дуелі.

Прикро, що не розпоряджались м’ячем, можливо, настільки ефективно, наскільки ми пресингували. Один епізод, який був реалізований суперником, вирішив долю матчу. Декілька епізодів, які ми створили, але не реалізували, так само на це вплинули. Але це гра, тому вона й зветься грою.

Чи була би нічия більш справедливим результатом? Я думаю, що будь-який рахунок був би справедливим, бо обидві команди віддано відпрацьовували на полі кожен епізод.

На мою думку, якби ми розпоряджались трохи ефективніше тими епізодами, коли нам вдавалось відбирати м’ячі, накривати суперника далеко від своїх воріт, то і небезпечних епізодів ми могли б створити більше. Тоді ми вже говорили би про трохи іншу справедливість, можливо.

Але знову ж таки, не варто шукати справедливість, я думаю, у грі, яка є невизначеною. Є кінцевий результат — і ми його маємо прийняти.

У Пайшао зі стегном є певні проблеми, і сьогодні він їх відчув під час гри. На жаль, заміна була вимушена. Але так буває. У минулій грі у нас було дві вимушені заміни.

Команди більше боялися програти, аніж хотіли виграти? Я можу говорити тільки за нас — ні, абсолютно не було такого. Ураховуючи те, наскільки ми і робили, і намагались грати максимально далеко від своїх воріт, створюючи певний простір за спинами, — я думаю, коли ми беремо такі ризики, не можна говорити про те, що ми не хочемо виграти.

Ми точно хотіли сьогодні вигравати, але наші бажання і реальність інколи можуть відрізнятись", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме у київського Динамо.