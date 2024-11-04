Україна

Керманич Інгульця прокоментував поразку від Динамо Київ.

Петровський Інгулець напередодні поступився київському Динамо в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Інгулець 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали із високою лінією оборони. Це був ризик, але нам треба було набирати очки. Ми хотіли зіграти агресивно.

Якоюсь мірою нам це вдалось, але швидкість Ваната та індивідуальна майстерність гравців Динамо зіграли свою роль.

Але ми не будемо відходити від цього стилю гри. Ми гратимемо сміливо, тому що нам потрібно набирати очки.

Ми робимо ставку на молодих гравців, і я не закриватиму їм дорогу. Треба довіряти молодим футболістам, хоч це і ризик", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець гостюватиме у київського Лівого Берега.