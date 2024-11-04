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Форвард Руху прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

Львівський Рух у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.

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Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін розповів про стан власної команди.

"Кривбас за своїм ігровим стилем дуже схожий на «Рух». Криворіжці також грають один в один та намагаються високо пресингувати. Думаю, на нас чекає хороша гра.

Зараз ми у звичному режимі готуємось до поєдинку з Кривбасом й налаштовані на те, щоб здобути позитивний результат.

Команда задоволена, що здобула перемогу в попередньому матчі з Карпатами. Кубкові поєдинки відрізняються від чемпіонату тим, що в разі поразки ти вилітаєш з турніру, тому ми раді, що крокуємо далі.

Особливо тішить, що здобувши цю перемогу ми перервали свою безвиграшну серію", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Рух відбудеться 4 листопада, о 15:30.