Форвард Руху прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.
Ярослав Карабін, фото ФК Рух Львів
04 листопада 2024, 10:59
Львівський Рух у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.
УПЛ. Анонс матчів третього дня 12-го туру
Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін розповів про стан власної команди.
"Кривбас за своїм ігровим стилем дуже схожий на «Рух». Криворіжці також грають один в один та намагаються високо пресингувати. Думаю, на нас чекає хороша гра.
Зараз ми у звичному режимі готуємось до поєдинку з Кривбасом й налаштовані на те, щоб здобути позитивний результат.
Команда задоволена, що здобула перемогу в попередньому матчі з Карпатами. Кубкові поєдинки відрізняються від чемпіонату тим, що в разі поразки ти вилітаєш з турніру, тому ми раді, що крокуємо далі.
Особливо тішить, що здобувши цю перемогу ми перервали свою безвиграшну серію", — заявив український виконавець.
Матч Кривбас — Рух відбудеться 4 листопада, о 15:30.