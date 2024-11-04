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Форвард Руху прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.

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Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця розповів про стан власної команди.

"Задоволені, що перервали свою безвиграшну серію і, звісно, після кожної перемоги підіймається настрій.

У Кривбасу більше сильних сторін, аніж слабких. У криворіжців якісна атака та надійний захист — вони дуже збалансовані. Нам буде нелегко у цьому гостьовому матчі. Ми ж налаштовуватимемось на цю гру, як і на кожну іншу — із бажанням перемогти.

Не думаю, що нам важче буде грати у Кривому Розі, аніж в інших містах, через те, що місто недалеко від фронту, бо війна у всій країні.

Єдиний мінус — більша кількість тривог, адже у Кривому Розі дійсно частіше лунають повітряні тривоги, якщо порівнювати зі Львовом", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Рух відбудеться 4 листопада, о 15:30.