Україна

Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Руху.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас проведе домашній матч проти львівського Руху.

УПЛ. Анонс матчів третього дня 12-го туру

Напередодні гри півзахисник "червоно-білих" Маттео Аморозо розповів про стан власної команди.

"У останніх п’яти матчах я мав можливість грати, через це відчуваю себе набагато краще і впевненіше на поле. Хочеться отримувати ще більше ігрової практики та допомагати своїх команді перемагати.

На жаль, я не зміг забити гол у ворота Полісся в Кубку України, хоча дуже прагнув реалізувати той свій момент. Зараз я буду більш завзято тренуватись та працювати, щоб бути сильнішим та забивати важливі для Кривбасу голи.

Я бачив, що мене додали до переліку топ-6 найкращих гравців команди в жовтні, і дуже вдячний за можливість бути серед цих футболістів. Вважаю, кожен гідний бути в цьому списку. Щодо мене, то я буду продовжувати йти до своїх цілей та розвиватись.

Я не так багато знаю про Рух. Звичайно, слідкую на якій позиції знаходиться кожний наступний суперник Кривбасу в таблиці. Ми активно тренуємось, щоб перемогти у цей понеділок, але налаштовуємось на складну гру", — заявив італійський виконавець.

Матч Кривбас — Рух відбудеться 4 листопада, о 15:30.