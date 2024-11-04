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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та рівненський Верес.

Київська Оболонь та рівненський Верес зіграють у рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, після поразки в кубковій дуелі (1:2), залучив до стартового складу Яго до опорної зони, тоді як Шарай та Луан зіграють у атаці, а Мрвальєвич долучиться до пари нападників.

Олег Шандрук, у свою чергу, Грисьо, Приймака та Стасюка в захисті, тоді як Мединський та Черненко зіграють у півзахисті, а Суханов повернеться на вістря атаки.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Курко — Мединський, Черненко, Слободян, Груша — Суханов.

Запасні: Рибка, Бичек, Блізніченко, Вітенчук, Дубко, Ломницький, Лук’янчук, Мороз, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Яго — Шарай, Луан — Степанюк, Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Кльоц, Баран, Дахновський, Нонго, Годя, Гайдучик.



Гра Оболонь — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.