Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та черкаський ЛНЗ.

Луганська Зоря та черкаський ЛНЗ зіграють на завершення дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після поразки від донецького Шахтаря в Кубку України (0:1), використав із перших хвилин Тронтеля на правому фланзі оборони, тоді як у опорній зоні гратиме Дришлюк, а Горбач розташується на правому фланзі атаки, яку очолить Будківський.

Андрес Карраско, на тлі кубкової поразки від сумської Вікторії (2:3), залучив до стартового складу Пасіча на лівому фланзі оборони, тоді як Тілль та Яшарі повернулись до центрального трикутника, а Момо та Топалов гратимуть у атаці.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Горбач, Мічин, Яцик, Слесар — Будківський.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Нваезе, Жуніньйо, Кирюханцев, Волошин, Гусєв, Хахльов, Кораблін, Супряга.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч — Тілль, Нонікашвілі, Яшарі — Молло, Момо, Топалов.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Муравський, Ангелов, Бар, Бойко, Ейнел, Авагімян, Олійник, Наумець, Халайла, Каплієнко.



Гра Зоря — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.