Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 листопада 2024 року.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги Оболонь на своєму полі поділила очки з рівненським Вересом (0:0).

Як і в кубковому протистоянні, яке пройшло напередодні між цими ж командами, де сильнішим був Верес, боротьба на полі точилася до останніх хвилин.

Проте цього разу команди не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами, закінчивши матч із нулями на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Верес у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Верес 0:0

Оболонь: Федорівський — Грисьо (Блізніченко, 32), Приймак, Карась, Стасюк — Курко (Вітенчук, 65) — Мединський, Черненко, Слободян (Бичек, 65), Груша — Суханов (Теслюк, 81).

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Яго (Кльоц, 72) — Шарай (Годя, 64), Луан (Нонго, 89) — Степанюк (Дахновський, 65), Мрвальєвич (Гайдучик, 65).

Попередження: Суханов, Мединський — Шевченко, Шарай, Дахновський, Куція