Україна

До вашої уваги заява рівненського клубу щодо суддівства в Україні.

Верес на своєму офіційному сайті виступив із заявою, в якій підтримала вимогу житомирського Полісся про зустріч клубів з консультантом з арбітражу УАФ Миколою Ріцоллі та головою суддівського корпусу УАФ Катериною Монзуль.

"Рівненський Верес підтримує ініційовану житомирським Поліссям вимогу щодо проведення зустрічі представників клубів Української Премʼєр-ліги з головою Комітету арбітрів УАФ Катериною Монзуль та консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі задля прямого і відкритого діалогу щодо якості арбітражу футбольних матчів.

Ми закликаємо Комітет арбітрів УАФ до більшої відкритості. А саме: оприлюднення стенограм обговорення спірних епізодів гри між головним арбітром і бригадами VAR, запровадження рейтингу арбітрів (із можливістю преміювання найкращих і застосування санкцій до найгірших), а також організацію роботи єдиного центру VAR (як це працює у чемпіонатах країн ЄС).

Ми переконані, що такі кроки збільшать рівень довіри до арбітрів і позитивно вплинуть на якісну конкуренцію у чемпіонаті УПЛ", — сказано в заяві Вереса.

Нагадаємо, раніше з подібною заявою виступила київська Оболонь.