Процедура жеребкування розпочнеться о 10:30.
УАФ
08 листопада 2024, 10:15
Сьогодні, 8 листопада, відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України у сезоні-2024/25.
Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 10:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція жеребкування:
У цьому раунді візьмуть участь 8 переможців попереднього етапу: Рух, Буковина, Олександрія, Полісся, Динамо Київ, Шахтар, Верес та Вікторія.
Базовою датою проведення матчів 1/4 фіналу є 2 квітня 2025 року.
Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.