Сьогодні, 8 листопада, відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України у сезоні-2024/25.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 10:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція жеребкування:

У цьому раунді візьмуть участь 8 переможців попереднього етапу: Рух, Буковина, Олександрія, Полісся, Динамо Київ, Шахтар, Верес та Вікторія.

Базовою датою проведення матчів 1/4 фіналу є 2 квітня 2025 року.

Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.