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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та петровський Інгулець.

Київський Лівий Берег та петровський Інгулець зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після поразки від львівських Карпат (0:3), використав із перших хвилин Якиміва в центрі оборони, тоді як Войцеховський, Приходько, Іван Когут, Косовський та Галас долучаться до центру поля, а Сухоручко зіграє на вістрі атаки.

Василь Кобін, на тлі поразки від київського Динамо (2:5), залучив до стартового складу Шершня в трійці центральних захисників, тоді як Сад гратиме в центрі поля.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський, Косовський, Галас, Приходько, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Дударенко, Самар, Співаков, Банада, М. Когут, Шаповал, Непейпієв, Синиця, Кобзар.



Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Вілівальд, Шершень, Малиш, Мисик — П’ятов, Волохатий, Сад — Могильний — Кисленко.

Запасні: Жилкін, Пушкарьов, Лісняк, Чабан, Гаджук, Лосенко, Дубілей, Резепов, Сидоренко.

Гра Лівий Берег — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.