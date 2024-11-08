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Чорноморець — Ворскла 0:1
Гол: Ндукве, 79

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисіль, 88) — Шпорн (Єрмаков, 78), Білошевський (Сігеєв, 87) — Янаков, Габелок (Лацабідзе, 46), Петряк — Хобленко (Попов, 46).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін (Чорноморець, 80), Мякушко (Нестеренко, 59) — Ієде (Корнієнко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59).

Попередження: Білошевський, Скиба, Янаков, Бутко — Ієде