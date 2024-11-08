Україна
08 листопада 2024, 17:27
Перший гол Ндукве за Ворсклу допоміг здолати Чорноморець
Юрій Максимов здобув першу перемогу після повернення до Полтави, а його новий/старий клуб — уперше переміг цієї осені.
Чорноморець — Ворскла, фото УПЛ
08 листопада 2024, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Ворскла 0:1
Гол: Ндукве, 79
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисіль, 88) — Шпорн (Єрмаков, 78), Білошевський (Сігеєв, 87) — Янаков, Габелок (Лацабідзе, 46), Петряк — Хобленко (Попов, 46).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін (Чорноморець, 80), Мякушко (Нестеренко, 59) — Ієде (Корнієнко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59).
Попередження: Білошевський, Скиба, Янаков, Бутко — Ієде