Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 8 листопада 2024 року.
Лівий Берег — Інгулець, фото: ФК Лівий Берег
08 листопада 2024, 23:15
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги київський Лівий Берег зіграв унічию з петровським Інгульцем.
Протягом цього протистояння команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Інгулець у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Лівий Берег — Інгулець 0:0
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський (Непейпієв, 66), Косовський, Галас (Синиця, 46), Приходько (Співаков, 66), І. Когут (М. Когут, 66) — Сухоручко.
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець (Пушкарьов, 89), Вілівальд, Шершень, Малиш, Мисик — П’ятов (Лісняк, 70), Волохатий, Сад (Лосенко, 90+3) — Могильний (Резепов, 70) — Кисленко.
Попередження: Якимів, Непейпієв, Сухоручко — П’ятов, Вілівальд