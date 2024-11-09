Україна

Керманич Лівого Берега прокоментував нічию проти Інгульця.

Київський Лівий Берег у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти петровського Інгульця на власному полі.

Лівий Берег — Інгулець 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Нічия у матчі? Несумні нулі на табло — це точно. Але обидві команди більше вели боротьбу, аніж давали один одному грати. У когось трішки краще виходило, у когось — ні, але я думаю, що результат закономірний.

Жодна команда не награла на перемогу. Бійцівські якості ще ніхто не відміняв на футбольному полі. А те, що не вистачало десь заключного пасу… Маємо те, що маємо.

Момент із пенальті? Я не бачив цього епізоду. Але мені Приходько сказав, що вони там із Кисленком один одного за руки смикали і м’яч був далеко. Я не можу нічого сказати з цього приводу.

Так, ротація у складі є. Сьогодні Дедух пропускав матч через перебір жовтих, Косовський і Приходько — гравці більш конструктивні. Але в них нічого не вийшло, Галас загубився на полі у першому таймі. Пробуємо давати шанс усім.

Гравці доводять на тренуваннях своє право грати в основі, ніхто не бачить як вони викладаються протягом тижневого циклу", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме у львівського Руху.