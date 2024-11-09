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Керманич Інгульця прокоментував нічию проти Лівого Берега.

Петровський Інгулець у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київського Лівого Берега на полі суперників.

Лівий Берег — Інгулець 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Важко зараз робити якийсь аналіз. Справді ми грали досить непогано, ми створили моменти. Нам не вистачає забитих м'ячів. У нас було багато стандартних положень, у нас були хороші атаки, де ми проникали у завершальну третину поля, але там не змогли знайти останню передачу чи завершальний удар.

Ми рухаємось далі, ми не опускаємо руки, ми не опускаємо голови. Ми бачимо прогрес у грі команди. Найголовніше — продовжувати в тому ж дусі, працювати так само, і я впевнений, що наша гра рано чи пізно дасть нам результат.

Те, що я бачив у повторі, я вважаю, що це червона картка. Можливо, за пенальті по Кисленку я не дивився. Так я спілкувався, бо бачимо різні трактування. Моменти приблизно однакові, але різні трактування.

Я просто підійшов і культурно запитав: "Можливо, під час повітряної тривоги десь змінилися правила суддівські?". У мене було одне запитання. Мені сказали, що ні, нічого не змінилось.

Переведення п’ятьох футболістів до U-19? Пояснювати я нікому нічого не буду. Я хочу говорити про тих гравців, які сьогодні перебували на футбольному полі та у заявці. Я хочу говорити про Лісняка, Паламарчука, Шершня, Стаса Малиша, Рому Волохатого, Сада, П'ятова.

Я хочу про них говорити — це ті гравці, які сьогодні були присутні. Яких сьогодні гравців не було у заявці, мені нема чого говорити. Час покаже, чи я ще розраховую на тих гравців", — заявив український виконавець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме донецький Шахтар.