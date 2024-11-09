Україна

Досвідчений захисник може продовжити кар'єру у харківському клубі.

Представник Першої ліги харківський Металіст 1925 може підписати колишнього захисника збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракіцького.

Зазначається, що харківський клуб вже веде перемовини з 35-річним центральним захисником. Контракт може бути підписаний до кінця поточного сезону.

Останнім клубом Ракіцького був донецький Шахтар, який він залишив минулого літа на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Рамік Гаджиєв став гравцем Металіста 1925.