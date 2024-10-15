Україна: Перша ліга

19-річний вінгер виступатиме за харківський клуб у Першій лізі.

Металіст 1925, який виступає у другому за силою дивізіоні України, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Раміка Гаджиєва.

19-річний українець азербайджанського походження підписав із харківським клубом довгостроковий контракт, який буде розраховано на п'ять років.



Нагадаємо, останнім клубом Раміка був нині неіснуючий СК Дніпро-1, за який він провів усього вісім матчів та забив один гол.

Зазначимо, що Гаджиєв також заграний за юнацьку збірну України U-19, у футболці якої він зіграв 582 хвилини у семи поєдинках.