Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київська Оболонь.
Назарій Муравський, фото ФК ЛНЗ
09 листопада 2024, 12:33
Черкаський ЛНЗ та київська Оболонь зіграють у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.
Андрес Карраско, після перемоги над луганською Зорею (2:1), залучив до стартового складу Муравського до центру оборони.
Сергій Шищенко, після нічиєї проти рівненського Вересу (0:0), використав із перших хвилин Дубка та Османа в обороні, тоді як Вітенчук гратиме в опорній зоні, а Блізніченко розташується на лівому фланзі півзахисту.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль — Молло, Момо, Топалов.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Дайко, Каплієнко, Бар, Бойко, Ейнел, Ангелов, Олійник, Наумець, Халайла.
Запасні: Рибка, Бичек, Грисьо, Корх, Курко, Лук’янчук, Лях, Мороз, Тарануха, Теслюк, Чернов, Юшко.
Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Осман — Вітенчук — Груша, Черненко, Слободян, Блізніченко — Суханов.
Гра ЛНЗ — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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