Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київська Оболонь.

Черкаський ЛНЗ та київська Оболонь зіграють у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.

Андрес Карраско, після перемоги над луганською Зорею (2:1), залучив до стартового складу Муравського до центру оборони.

Сергій Шищенко, після нічиєї проти рівненського Вересу (0:0), використав із перших хвилин Дубка та Османа в обороні, тоді як Вітенчук гратиме в опорній зоні, а Блізніченко розташується на лівому фланзі півзахисту.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль — Молло, Момо, Топалов.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Дайко, Каплієнко, Бар, Бойко, Ейнел, Ангелов, Олійник, Наумець, Халайла.



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Осман — Вітенчук — Груша, Черненко, Слободян, Блізніченко — Суханов.