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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівські Карпати.

Олександрія та львівські Карпати зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на Ніці.

Руслан Ротань, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Бєляєва на лівому фланзі атаки.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (3:0), використав із перших хвилин Костенка ліворуч у нападі.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Долгий, Матвіїв, Ковалець, Костишин, Кулаков, Плакса, Скорко, Копина, Смирний, Шостак, Галоян, Макаренко.



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Костенко.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Бруніньйо, Стеніо, Саків.



Гра Олександрія — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.