Україна

Команда Руслана Ротаня на власному полі спокійно розібралась із "новаторськими" ідеями Владислава Лупашка.

Ключові події тринадцятого туру української Прем’єр-ліги з найвищим залученням глядацької авдиторії мали відбутись лише в недільній частині вікенду, проте в суботу нам теж було, на що подивитись. Центральним цього ігрового дня можна було вважати протистояння в Олександрії, де місцевий однойменний колектив на чолі з Русланом Ротанем продовжує безпосередню участь у чемпіонських перегонах, яку вже й сенсаційною назвати буде важко.

"Поліграфи" минулого тижня здолали житомирське Полісся (1:0), хоча й не без суддівського скандалу в підсумку, а цього разу до них навідались львівські Карпати, які тишком-нишком підскочили аж до зони претендентів на боротьбу за місця в єврокубках, хоча починали виступи в УПЛ після свого повернення до "еліти" не так уже й упевнено. Проте на Ніку "леви" завітали в статусі команди, яка мала три поспіль перемоги, і лише одному колективу за останній час удавалось те саме — господарям звітної зустрічі.

Але це протистояння виявилось одностороннім рухом до перемоги збоку господарів поля. Олександрія швидко створила момент для Бєляєва вже на другій хвилині, але закручений удар того з лівого флангу штрафного в дальній кут парирував Кемкін, після чого тривалий час годі було й шукати навіть банальної гостроти в діях обох команд на полі. У Карпат — та й поготів, узагалі нічого не виходило в колективу Лупашка попереду, а суперники цьому виключно раділи.

А потім, на 36 хвилині, Безерра заробив штрафний на правому фланзі атаки, бездоганним ударом із якого під ближню стійку відзначився Кампуш. Для гостей це було сигналом прокидатись, та де там — "леви" вже пішли в листопадову сплячку й, дай Боже, вийдуть із неї десь наприкінці міжнародної перерви. Бо з такою грою позаду, яку демонстрували Карпати в другому таймі, претендувати бодай на щось не вийде.

Власне, гості привезли аж два пенальті у власні ворота, коли на лівому фланзі штрафного сфолив спочатку проти Безерри Педросо, а потім Кемкін збив Ковальця вже під завісу гри. Немов знущаючись над суперниками, тренерський штаб "поліграфів" обидва удари довірив пробити Кампушу, а оскільки центральному захиснику подібні нагоди випадають дуже зрідка, то й португалець їх не змарнував. Хет-трик. Такого, здається, у нас ще не було.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в рівненського Вересу, тоді як львівські Карпати прийматимуть ковалівський Колос.— Карпати 3:0Кампуш, 36, 54 (пен.), 87 (пен.)Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Костишин, 88), Калюжний (Шостак, 88), Мишньов (Смирний, 64) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 76), Бєляєв (Ковалець, 64).Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько (Клименко, 76), Альварес, Чачуа (Бруніньйо, 57) — Підлепенець (Стеніо, 57), Ігор (Устименко, 77), Костенко (Шах, 67).Попередження: Альварес