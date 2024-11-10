Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 9 листопада 2024 року.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу.

Команда Олександра Поздеєва провела несподівано потужний матч у плані атакувальних дій, а особливо в першому таймі, коли перевага господарів за ударами сягала 11:1.

Однак одразу після перерви Кривбас відкрив рахунок, після чого Колосу довелось робити надзусилля для того, щоб усе ж таки розпечатати ворота суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Кривбас у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Кривбас 1:1

Голи: Болівар, 65 — Твердохліб, 47

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко — Третьяков, Оріховський, Дієго (Алефіренко, 82), Велетень (Салабай, 83) — Болівар (Безбородько, 82).

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака (Ндомбазі, 46, Каменський, 90+1), Ілич, Аморозо (Твердохліб, 46), Микитишин — Соса.

Попередження: Велетень, Третьяков, Козік — Понєдєльнік, Соса