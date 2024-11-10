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Керманич Оболоні прокоментував перемогу над ЛНЗ.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київська Оболонь обіграла черкаський ЛНЗ на полі суперників.

ЛНЗ — Оболонь 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власних підопічних.

"Складна гра була. Ми розуміли, що ЛНЗ дуже чудово грає на м’ячі, дуже агресивно грає. Ми розуміли, які в них гравці в атакувальній лінії. Тому ми десь планували віддати ініціативу. Те, що ви бачили у першому таймі, ми грали. Та й другий тайм більш оборонний, більш організований, тому що ми не хотіли давати простір швидкісним гравцям ЛНЗ.

І я вважаю, що ми впорались чудово. Ми дійсно діяли на контратаках і десь це виходило дуже класно, дуже ефективно. Але і Женя Кучеренко зіграв дуже чудово в двох моментах. А вже момент у другому таймі дозволив нам вийти вперед. І я дуже радий, що ми здобули цю перемогу і довели цей матч до перемоги.

Кожен гравець атакувального плану — йому потрібно забивати. І Олегу Слободяну теж потрібно діяти більш агресивно, десь індивідуально. І він сьогодні чудово діяв і без м’яча, і опинився там, де треба, коли забивав гол. Тому для нас кожен гравець цінний, і я хочу, щоб кожен гравець був агресивним. Олег грає в лінії атаці, тому для нього такі речі нормальні, щоб забивати м’ячі.

Більш, мабуть, здивувала моя команда, тому що вона дуже дисципліновано зіграла. Ми розуміли ще раз, як грає ЛНЗ. Я знаю, як працює Карраско. І я дуже радий, що команда впоралась із таким тиском, тому що ЛНЗ дуже добре володіє м’ячем, дуже чудово рухається в простір, дуже чудово комбінує.

Це не моя перемога, це перемога хлопців, перемога команди, тому я дуже задоволений. Ви здивовані, я не здивований, тому що я працюю зі своєю командою, я бачу, як вони тренуються, як вони рухаються вперед, як вони прогресують.

Це вже тренер ЛНЗ буде розбиратися, чому вони так неефективно зіграли сьогодні, як хотілося б їм, як вони планували.

Звісно, ми розуміємо, що втрата Краснопіра — це дуже значна втрата для нас, для клубу. Але в нас є хлопці, і молоді хлопці, і Теслюк, і Бичек. Вони зараз грають не на своїх позиціях, але ми пробуємо, і ми дуже багато працюємо над тим, щоб більш агресивно діяти в атаці, на тренуваннях.

Звісно, не вистачає Ігоря, але це життя, він пішов далі. Як ми будемо працювати вже на трансферному ринку взимку, ми побачимо. Нам дуже потрібен форвард, але зараз всім потрібен якісний форвард, який буде забивати. Але ми розуміємо наші менші фінансові можливості. Ми не купуємо гравців, у нас всі українці грають, тому іноземних гравців брати дуже важко. Нам дуже важко запросити в команду гравця на тих умовах, які в нас є.

Тому ми будемо виходити вже з ситуації. Може, когось візьмемо в оренду, щоб він нам допоміг. Будемо шукати форварда. Зараз всі шукають форвардів, але їх немає в Україні.

Я поперерві пообіцяв хлопцям, якщо ми виграємо сьогодні гру, то я дам чотири вихідних дні. Я це і зробив. Ми будемо відпочивати чотири дні, потім уже будемо готуватися до Кривбасу. У нас запланований спаринг із Чорноморцем. Тому зараз відновимось, відпочинемо і будемо вже готуватись до наступного матчу.

Стасюк? Петро дуже чудовий гравець, дуже чудовий хлопець. У нас дуже чудовий колектив, прості хлопці, які хочуть рухатись уперед, перемагати. Я бачу, наскільки він свій в колективі, наскільки швидка адаптація в нього пройшла. Тому важлива роль його в команді, тому що він дуже такий креативний гравець, який дуже технічний, дуже мобільний.

Я його знаю давно, він в оренді, але ми хочемо, щоб він був із нами, але вже покаже час, залишиться він в команді чи ні.

Ми думали про гравців з різних клубів, але я зараз не можу сказати, із ким ми будемо розмовляти, тому що з Поліссям в мене була розмова, але конкретики поки що ніякої не було, тому зараз нічого говорити про це я не можу.

Ми поки що не ведемо таких конкретних розмов з клубами, для того, щоб орендувати когось з гравців. Ми вирішимо, кого нам потрібно брати в оренду. Нам потрібні нападники, вінгери, інсайд. Ми будемо шукати, хто захоче грати в Оболоні.

Багато чого залежить від гравців, які не грають у своїх клубах. Є в них бажання грати в Оболоні чи ні, це теж дуже важливо. Тому поки що щось говорити про орендованих гравців я не можу. У планах є це, а як буде, поки що не можу сказати", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.