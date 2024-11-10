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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та львівський Рух.

Рівненський Верес та львівський Рух зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Протасевича на правому фланзі оборони, тоді як Кльоц гратиме в опорній зоні, а Дахновський розташується на лівому фланзі атаки. Гайдучик зіграє в парі нападників.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), залучив до стартового складу Слюбика в центрі оборони, тоді як Климчук розташується на вістрі атаки.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Данніков, Кучеров, Баран, Нонго, Годя, Мрвальєвич, Петров.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Федор, Підгурський, Пастух — Квасниця, Климчук, Карабін.

Запасні: Герета, Товарницький, Михальчук, Притула, Плюман, Краснопір, Клайвер, Руніч.



Гра Верес — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.