Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Донецький Шахтар та луганська Зоря зіграють у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над швейцарським Янг Бойз (2:1), залучив до стартового складу Вінісіуса та Азарові на флангах оборони, тоді як Марлон гратиме в опорній зоні, а Педріньйо да Сілва та Сікан розташуються в атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (1:2), використав із перших хвилин Жуніньйо з'явився на правому фланзі оборони.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Криськів, Зубков, Педріньйо Азеведо, Грам, Конопля, Назарина, Невертон.



Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Слесар, Мічин, Яцик, Горбач — Будківський.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Гусєв, Кораблін, Волошин, Кирюханцев, Антюх, Супряга.



Гра Шахтар — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.