Україна

Колектив Олександра Шовковського набрав три очки.

У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги Динамо приймало Полісся.

Підопічні Олександра Шовковського здолали опонента, який із 45-ї хвилини гри був у меншості — вилучення отримав Богдан Михайліченко.

Зазначимо, що Поліссю вдалося забити один гол: сталося це на 86-й хвилині гри зусиллями Олексія Гуцуляка.

Після 12 зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю з 32 пунктами, а Полісся четверте з 22 очками.

Динамо Київ — Полісся 2:1

Голи: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен) - Гуцуляк, 86

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 87), Дячук, Попов, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 65) — Ярмоленко (Михавко, 87), Ванат (Герреро, 65), Кабаєв (Волошин, 65)

Полісся: Волинець — Михайліченко, Вiалле, Сарапій, Смоляков — Бабенко — Лєднєв (Крушинський, 61), Мельниченко (Кравейру, 61) — Гуцуляк, Ернандес (Тейлор, 46), Назаренко (Мустафаєв, 79)

Попередження: Попов — Михайліченко, Смоляков, Тейлор

Вилучення: Михайліченко, 45.