Україна

Декілька клубів УПЛ провели товариські матчі.

Деякі клуби української Прем'єр-ліги скористалися міжнародною паузою, щоб провести контрольні матчі та дати зіграти тим гравцям, які мали мало ігрового часу в офіційних поєдинках.

У першому спарингу, який тривав 120 хвилин, луганська Зоря поступилася Колосу з рахунком 0:1.

Єдиним голом у команді з Ковалівки відзначився Денис Безбородько.

Колос - Зоря 1:0

Гол: Безбородько 104.

Зоря: Сапутін (Мацапура, 60), Ескінья (Писаренко, 90), Нваезе (Джордан, 60), Башич (Василець, 60), Тронтель (Задорожний, 90), Вантух (Жуніньо, 60), Хахльов (Дришлюк, 60), Кораблін (Волошин, 60), Кирюханцев (Супряга, 60), Вакула (Хахльов, 90), Будківський (Слесар, 60).

У другій зустрічі львівські Карпати мінімально поступилися чернівецькій Буковині з рахунком 0:1.

Тут команди відіграли два тайми по 30 хвилин та один тайм на 45 хвилин. Автором єдиного гола став Андрій Андрейчук.

Карпати – Буковина 0:1

Гол: Андрейчук, 42.

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Векляк, Педрозу, Саків, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Підлепенець, Костенко, Устименко.

Гравці, які виходили на заміну: Кемкін, Полегенько, Киричок, Рябов, Клименко, Тлумак Ю., Кузик О., Шах, Стеніо, Іґор Невес.

Буковина (стартовий склад): Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглий, Морговський, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.

Насамкінець одеський Чорноморець розгромив київську Оболонь з рахунком 5:1.

Цього разу команди відіграли чотири тайми по 35 хвилин. У складі "моряків" забивали Білошевський, Єрмаков, Янаков, Джарджу та Хромей. У "пивоварів" єдиний результативний удар на рахунку Суханова.

Оболонь – Чорноморець 1:5

Голи: Суханов, 90 – Білошевський, 17, Єрмаков, 51, Янаков, 61, Джарджу, 69, Хромей, 138.