Україна

Футболіст порівняв французьку й українську першість.

Нападник криворізького Кривбасу Ноа Ндомбазі розповів про свою адаптацію в новому клубі.

"Я щасливий, що мав змогу зіграти у цих матчах, тому почуваю себе вмотивованим наразі. Сподіваюся, що я буду продовжувати розкриватися в професійному плані у Кривбасі, ставати краще, як футболіст. Рівень УПЛ дуже сильний, тому буду багато працювати, щоб бути на рівні. Можу порівняти український чемпіонат зі швейцарським. Адже в обох роблять акцент на фізичні якості футболістів та працюють над тактичною складовою гри.

Хочу подякувати товаришам по команді, тренерському штабу та робітникам Клубу за цей теплий прийом, який вони мені влаштували. Звичайно, треба було звикнути до людей та міста, адже воно дійсно відрізняється від моєї Батьківщини. Але зараз я почуваю себе частиною великої червоно-білої родини Кривбас, чому безмежно радий. Наразі я живу на базі Клубу, де створені дуже комфортні умови", — сказав Ндомбазі.