Андрій Ярмоленко відзначив два ювілеї.
Ярмоленко, Динамо
11 листопада 2024, 11:19
У 13 турі УПЛ Динамо перемогло Полісся з рахунком 2:1.
Другий мʼяч "біло-синіх" на 27-й хвилині ударом з пенальті забив Андрій Ярмоленко. Цей гол став для нього ювілейним, 150-м за київське Динамо: 110 – в УПЛ, 19 – в Кубку та 21 – єврокубках.
Дебютний гол Андрій забив 11 травня 2008 року в чемпіонаті України у домашній грі з Ворсклою (2:1).
Андрій Ярмоленко став другим динамівцем, який підкорив голеадорський рубіж у 150 голів за часів незалежності України, а лідирує тут Сергій Ребров, який забив 163 голи.
Ярмоленко став також другим динамівцем, який підкорив рубіж у 110 голів у чемпіонаті України за Динамо, а лідирує тут також Сергій Ребров. На його рахунку 113 голів.
Огляд матчу Динамо — Полісся доступно за посиланням.