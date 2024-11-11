Україна

Андрій Ярмоленко відзначив два ювілеї.

У 13 турі УПЛ Динамо перемогло Полісся з рахунком 2:1.

Другий мʼяч "біло-синіх" на 27-й хвилині ударом з пенальті забив Андрій Ярмоленко. Цей гол став для нього ювілейним, 150-м за київське Динамо: 110 – в УПЛ, 19 – в Кубку та 21 – єврокубках.

Дебютний гол Андрій забив 11 травня 2008 року в чемпіонаті України у домашній грі з Ворсклою (2:1).

Андрій Ярмоленко став другим динамівцем, який підкорив голеадорський рубіж у 150 голів за часів незалежності України, а лідирує тут Сергій Ребров, який забив 163 голи.

Ярмоленко став також другим динамівцем, який підкорив рубіж у 110 голів у чемпіонаті України за Динамо, а лідирує тут також Сергій Ребров. На його рахунку 113 голів.

Огляд матчу Динамо — Полісся доступно за посиланням.