Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та ковалівський Колос.
Даниїл Алефіренко, фото ФК Колос
22 листопада 2024, 16:59
Львівські Карпати та ковалівський Колос відкриватимуть програму чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Україна.
Владислав Лупашко, після поразки від Олександрії (0:3), використав із перших хвилин Полегенька на правий фланг оборони, тоді як Бруніньйо повернеться до центру поля.
Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), залучив до стартового складу Алефіренка на правому фланзі атаки.
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Ігор, Очеретько.
Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Шах, Домчак, Стеніо, Саків.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ільїн, Гусол, Салабай, Денисенко, Третьяков, Безбородько, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Дієго, Демченко, Оріховський — Алефіренко, Болівар, Велетень.
Гра Карпати — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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