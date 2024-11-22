Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та ковалівський Колос.

Львівські Карпати та ковалівський Колос відкриватимуть програму чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після поразки від Олександрії (0:3), використав із перших хвилин Полегенька на правий фланг оборони, тоді як Бруніньйо повернеться до центру поля.

Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), залучив до стартового складу Алефіренка на правому фланзі атаки.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Ігор, Очеретько.

Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Шах, Домчак, Стеніо, Саків.



Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Дієго, Демченко, Оріховський — Алефіренко, Болівар, Велетень.