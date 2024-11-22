Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 листопада 2024 року.

Карпати мінімально обіграли Колос у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

У першій після паузи на матчі національних команд зустрічі чемпіонату України було забито лише один гол. Перемогу львівському клубу під керівництвом Владислава Лупашка приніс другий у поточному сезоні гол півзахисника Бруніньйо. "Леви" втретє поспіль здобули три залікових бали на власному полі.

Далі на Карпати чекає виїзний поєдинок із Зорею, тоді як Колос прийматиме Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Колос у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Колос 1:0

Гол: Бруніньйо, 31



Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло (Векляк, 81), Педросо, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 90), Альварес, Бруніньйо (Шах, 72) — Костенко (Підлепенець, 72), Ігор, Очеретько (Стеніо, 81).



Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Дієго (Безбородько, 83), Демченко, Оріховський — Алефіренко (Гусол, 59), Болівар (Паулаускас, 83), Велетень (Третьяков, 59).



Попередження: Бабогло — Велетень, Бондаренко, Козік