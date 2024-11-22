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Керманич Карпат дав свій коментар після матчу чемпіонату України.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловився щодо перемоги над Колосом у 14-му турі УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт львів'ян.

Карпати — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.11.2024

Спеціаліст поділився своїми враженнями від поєдинку та суперника, і розповів, чому в заявці не було захисника Володимира Адамюка.

"Чергові три очки? Ми не повинні до цього ставитися так, наче маємо це робити кожного туру, що це має бути правилом для Карпат. Ми маємо розуміти, що перебуваємо на етапі побудови команди. Зараз є такий результат, який є — і це добре. Ми маємо радіти цьому, але команда перебуває на етапі формування, побудови гри. Колос — дуже якісний суперник з глибиною складу, можуть робити ротацію. Два вінгери втомилися, вийшли інші гравці, які їм не поступалися. На кожну позицію є гравець. Суперник нам створював багато труднощів, але ми впоралися з цим. Вони додають, тренерська робота помітна. У них є механізми виходу з-під пресингу та від воріт. У Колоса якісні виконавці. Останні матчі вони зіграли дуже класно. Ми це розуміємо і казали гравцям, що вони дуже мало пропускають, а інколи взагалі не пропускають.

В Адамюка ушкодження. Владислава Бабогла замінили через відчуття слабості. Ми маємо довіряти кожному гравцю, який є в нашому розпорядженні. Маємо знаходити для них час. Це добре, коли виходить футболіст та може підсилити гру або щонайменше не погіршити. Мені здається, що нам не вистачало Адамюка. Але Павло Полегенько дуже якісно спрацював і це добре. Хотілося б ще сказати про фанатів, які сьогодні гаряче запалювали. Йде сніг, холод, а вони роздягаються. Це через насолоду і адреналін, через емоції, які дарує команда. Богдан Шуст сказав мені, що якби завершилась війна, то було б дуже багато людей на стадіоні. Ми хочемо дарувати позитивні емоції, щоб люди раділи та насолоджувалися. Ми хочемо завжди здобувати результат і хочемо, щоб вболівальники, коли вмикають телевізор, насолоджувалися нашою грою. Буде важко, але ми маємо постійно дарувати пристрасть", — сказав керманич Карпат.

Лупашко відповів, чому його підопічним не вдається забивати більше та створювати більше гостроти, а також прокоментував роботу клубу на трансферному ринку взимку та наскільки підсилення дозволить уболівальникам "левів" мріяти про єврокубки.

"Гра з Рухом була специфічна, з Оболонню ми зробили велику ротацію та були не свіжими. Стосовно сьогоднішнього матчу, то насамперед нам протистояв якісний суперник. Ми маємо розуміти, чого ми хочемо та до чого ми прагнемо. Однак треба розуміти, що нам будуть протидіяти. Наша мета незмінна, але ми маємо розуміти, що є опоненти з якісними виконавцями, якісною роботою тренера. Можуть бути різні фактори. Надихає те, що коли ми забили гол, то ми продовжували бігти за другим голом. Після забитого м'яча ми мали не один момент. Це свідчить про те, що ми хочемо робити гру яскравою.

Не потрібно мріяти про єврокубки. Це зарано та на випередження. Це точно не про нас зараз. Я впевнений в нашій скаутській службі, вони дуже якісно працюють. Навіть сьогодні мені заважали готуватися до матчу, накидали інформацію про гравців, думки про них... Впевнений, якщо ми будемо підсилюватися, то лише тими гравцями, які зроблять нашу команду сильнішою. Вважаю, що два-три якісні гравці зроблять нашу команду зовсім іншою у позитивному плані", — додав він.

Зазначимо, що після 14-ти зіграних матчів Карпати перебувають на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи 21 заліковий бал. У 15-му турі колектив Лупашка гостюватиме в Зорі.