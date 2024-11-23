Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та одеський Чорноморець.

Київське Динамо та одеський Чорноморець зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над житомирським Поліссям (2:1), використав із перших хвилин Біловара та Михавка в трійці центральних захисників, тоді як Караваєв та Вівчаренко гратимуть на флангах захисту.

Олександр Бабич, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:1), залучив до стартового складу Лацабідзе та Жаржу в центрі оборони, тоді як Кисіль розташується на лівому фланзі захисту, а Сігеєв долучиться до центру поля.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко — Буяльський, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Рубчинський, Малиш, Тимчик, Саленко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко.



Чорноморець: Рудько — Удод, Лацабідзе, Жаржу, Кисіль — Сігеєв, Шпорн, Білошевський — Кайо, Хобленко, Петряк.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Арсич, Хромей, Пшеничнюк, Шевцов, Скиба, Габелок, Васильєв.



Гра Динамо Київ — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.