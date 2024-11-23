Україна

Футболіст задоволений дебютом.

Захисник Руху Олексій Сич розповів, як партнери привітали його з дебютом за національну команду та як "жовто-чорні" готуються до матчу з Лівим Берегом.

– Всім вдячний за підтримку. Я відчув просто неймовірні емоції, перебуваючи у збірній. Зіграти за збірну України було моєю мрією і її вдалося втілити у життя. Дякую команді за такий теплий прийом, коли я повернувся в розташування клубу – цей коридор на полі був просто топ.

Більшість футболістів збірної я знав, адже грав з ними в молодіжній та олімпійській збірних України. Були й нові для мене знайомства, зокрема з легіонерами, які грають за кордоном. Загалом проблем в адаптації не виникло – спілкування було позитивним, а колектив дуже дружним.

Тепер повертаємось до клубних справ. Попереду в Руху матч проти хорошої та бойової команди. Важко буде грати з нападником Лівого Берега, адже він якісно діє в єдиноборствах та виграє багато верхової боротьби. Наш суперник намагається грати через довгі передачі, вигравати підбір. Ми готуємось протидіяти сильним сторонам Лівого Берега, провели теоретичні та тактичні заняття. У нас ще є час, щоб досконало розібрати гру нашого суперника та якісно підготуватись до цього матчу.

Добре, що наступний матч Рух грає вдома. Хочеться подарувати вболівальникам позитивні емоції. Ми постараємось потішити їх перемогою та зробимо для цього все можливе, — сказав Сич.