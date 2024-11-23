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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та петровський Інгулець.

Донецький Шахтар та петровський Інгулець зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над луганською Зорею (3:1), використав із перших хвилин Франьїча в центрі оборони, тоді як Криськів розташується в центрі поля, а Зубков повернеться на правий фланг атаки.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти київського Лівого Берега (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Грам, Матвієнко, Конопля, Марлон, Педріньйо да Сілва, Назарина, Невертон, Фарина.



Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень, Вілівальд, Мисик — П’ятов, Волохатий, Сад — Могильний — Кисленко.

Запасні: Жилкін, Лісняк, Чабан, Гаджук, Дубілей, Резепов, Сидоренко, Скороход.



Гра Шахтар — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.