Україна
23 листопада 2024, 17:26
Динамо Київ із голом та дублем асистів Буяльського переграло Чорноморець
Команда Олександра Шовковського загалом успішно випробувала гру з трьома центральними захисниками.
Динамо Київ — Чорноморець, фото УПЛ
23 листопада 2024, 17:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Чорноморець 3:1
Голи: Ванат, 16, Буяльський, 70, Рубчинський, 87 — Скиба, 90+2
Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Волошин, 77), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко (Михайленко, 84) — Буяльський (Саленко, 90), Ванат (Герреро, 77), Кабаєв (Рубчинський, 84).
Чорноморець: Рудько — Удод, Лацабідзе, Жаржу (Шевцов, 76), Кисіль — Сігеєв (Скиба, 76), Шпорн, Білошевський (Габелок, 64) — Кайо (Пшеничнюк, 88), Хобленко, Петряк.
Попередження: Жаржу