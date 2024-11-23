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Динамо Київ — Чорноморець 3:1
Голи: Ванат, 16, Буяльський, 70, Рубчинський, 87 — Скиба, 90+2

Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Волошин, 77), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко (Михайленко, 84) — Буяльський (Саленко, 90), Ванат (Герреро, 77), Кабаєв (Рубчинський, 84).

Чорноморець: Рудько — Удод, Лацабідзе, Жаржу (Шевцов, 76), Кисіль — Сігеєв (Скиба, 76), Шпорн, Білошевський (Габелок, 64) — Кайо (Пшеничнюк, 88), Хобленко, Петряк.

Попередження: Жаржу