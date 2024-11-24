Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті України, який відбудеться 24 листопада, розпочавшись о 18:00.

У чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги-2024/25 Рух прийматиме Лівий Берег.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[10] РУХ — ЛІВИЙ БЕРЕГ [14]

НЕДІЛЯ, 24 ЛИСТОПАДА, 18:00. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Львів'янам під керівництвом Віталія Пономарьова вкрай необхідно нарешті перервати невдалу серію, яка туром раніше, коли "жовто-чорні" поступилися Вересу в Рівному (2:0), досягла позначки у вісім матчів без перемог у чемпіонаті. Наразі остання звитяга Руху в УПЛ датується кінцем серпня, коли команда "всуху" розгромила вдома Інгулець.

Тоді львівський клуб п'ять разів скерував м'яч у ворота свого суперника. Після цього, протягом тих самих восьми поєдинків турніру, підопічні Пономарьова взагалі забули про те, що таке результативність, відзначившись лише трьома голами. Маючи другий найкращий захист в УПЛ та непоганий потенціал в атаці, який просто потрібно реалізувати, сьогодні Рух цілком може розраховувати на три очки, які дозволять "жовто-чорним" трохи відірватися від зони перехідних поєдинків за виживання.

Лівий Берег Віталія Первака теж має восьмиматчеву серію без перемог у чемпіонаті. До паузи на поєдинки збірних клуб не впорався вдома з Інгульцем (0:0). Як і Рух, "лелеки" востаннє святкували перемогу аж у п'ятому турі. Тоді вони розібралися з Вересом на виїзді (1:3). У плані результативності команда "перевершила" навіть львів'ян, із того моменту не забивши жодного гола.

Успіх у Рівному на початку вересня був єдиним для Лівого Берега в шести виїзних матчах УПЛ. Пономарьов розхвалив підопічних свого тезки напередодні протистояння, зокрема сказавши, що його команді буде непросто долати насичений захист "лелек", але на даному етапі все виглядає так, що колектив Первака сьогодні може розраховувати максимум на нічию. Все буде залежати від ефективності в атаці фаворитів зустрічі, якими вважаються господарі поля.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 8 ігор: 3 нічиї та 5 поразок.

Безвиграшна серія Руху триває в УПЛ 8 ігор: 6 нічиїх та 2 поразки.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 723-х хвилин.

Пропускна серія Руху триває в Чемпіонаті 5 ігор — 6 голів.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

10-й гостьовий матч Лівого Берегу при Віталію Перваку у всіх турнірах.

Руслан Непейпієв (Лівий Берег) у минулому сезоні виступав саме за Рух.

Обидва воротарі Максим Механів (Лівий Берег) та Дмитро Ледвій (Рух) з початку Чемпіонату виступають без замін.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Карабін, Федор, Підгурський, Пастух, Квасниця — Климчук

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський, Косовський, Галас, Приходько, І. Когут — Сухоручко

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