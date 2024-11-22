Україна

Головний тренер Руху проаналізував наступного суперника у чемпіонаті та розповів про підготовку команди до цієї гри.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився напередодні матчу з Лівим Берегом в УПЛ.

"Команда у звичному режимі працювала під час паузи на матчі збірних. У нас були відсутні наші збірники – Олексій Сич, Ілля Квасниця, Ігор Краснопір, Віталій Роман, Олег Федор та Фредді Плюман. Приємно, що Рух має таке представництво на міжнародній арені і хлопці гідно виступають за збірні.

Водночас нам не вистачає цих футболістів у тренувальному процесі, тому підготовка у цей період проходить складніше. Зокрема перші матчі після таких пауз завжди складаються досить непросто. Та все ж я думаю, що команда буде в оптимальних кондиціях перед наступною грою.

Лівий Берег є прикладом того, що зараз в УПЛ немає простих суперників. Цей клуб нещодавно відібрав очки у Полісся та Колоса, якісно протистояв Шахтарю. Лівий Берег – дуже закрита команда, яка будує свою гру від оборони. Нам буде непросто долати цей насичений захист. Також Лівий Берег проводить якісні контратаки. Ми готуємось до серйозного матчу та вивчаємо гру нашого суперника", — сказав Пономарьов.

Зустріч відбудеться 24 листопада, початок о 18:00.